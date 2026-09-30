Las sanciones que podría recibir Manchester City

Oscar Sandoval

Manchester City fue declarado culpables de los 115 cargos por infringir las reglas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. El club apelará la decisión de la comisión independiente, pero se espera una sanción ejemplar.

El City quedó en el centro de la atención después de conocerse la resolución del proceso iniciado en 2023. A partir del veredicto han comenzado a plantearse diferentes escenarios sobre las sanciones que podría recibir el conjunto inglés.

Al club le espera un castigo ejemplar que podría ir desde la pérdida de puntos durante varias temporadas, perder la categoría o ser expulsado de la Premier League. Además, le podrían retirar los títulos obtenidos en ese periodo por lo que el gol histórico de Sergio ‘Kun’ Agüero correría peligro.

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Las multas económicas no quedan de lado, así como una sanción que le impida fichar en los próximos mercados. El castigo también podría incluir correctivos a nivel UEFA como la descalificación o exclusión de futuras competencias.

El comunicado de la Premier League en el que confirmó la culpabilidad de los ‘Cityzens’ señala que la directiva infló “artificialmente los ingresos del club y redujo sus costos en más de 900 millones de libras” durante el periodo investigado, una cantidad equivalente a más de 1,000 millones de euros.

Manchester City mantiene su postura de inocencia y recurrirá el fallo, por lo que el caso todavía tiene capítulos pendientes antes de conocer las consecuencias deportivas y económicas definitivas.