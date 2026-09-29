Manchester City apelará la resolución de la Premier League

Redacción FOX Deportes

Manchester City se mostró “decepcionado y sorprendido” por la decisión de la comisión independiente de la Premier League, que lo declaró culpable de irregularidades financieras. El club sostiene que es “inocente” y confirmó que apelará la resolución.

La Premier League informó que el City fue declarado culpable de la mayoría de los cargos financieros presentados en su contra en febrero de 2023. El proceso contemplaba 115 acusaciones relacionadas con el periodo comprendido entre las temporadas 2008/09 y 2017/18.

“Manchester City está decepcionado y sorprendido por la opinión de la comisión de la Premier League publicada hoy. El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe una gran cantidad de pruebas que apoyan este caso. El club actuará con determinación y, cuando sea necesario, de manera proactiva en todos los foros normativos y jurídicos pertinentes”, afirmó el club en un comunicado.

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El club aseguró además que ha respetado el debido proceso durante los últimos ocho años y cuestionó la resolución de la comisión. Debido a que el procedimiento continúa abierto y señaló que tendrá limitaciones para realizar más declaraciones.

Manchester City tiene hasta el 2 de octubre para presentar su apelación.