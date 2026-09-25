Manchester City buscará revertir el fallo de la Premier League

Redacción FOX Deportes

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, publicó un mensaje a través de las redes sociales del club en el que aseguró que mantienen la confianza en demostrar su inocencia en el caso de las 115 presuntas irregularidades financieras por las que fueron acusados por la Premier League.

“Esto es lo que tengo que deciros: al proceso con la Premier League aún le queda mucho y nuestra confianza e intención en demostrar la inocencia del club es tan fuerte como al principio”, señaló Al Mubarak en la carta.

“Hay muchas cosas que me gustaría compartir con vosotros para que entendáis por qué siento tanta confianza, pero la confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación en respetarlo significa que no puedo por el momento. Incluso esta carta ha tenido que pasar por muchos chequeos legales”, añadió.

“Mientras que mucha gente ha saltado muy rápido a sacar sus propias conclusiones, nada ha cambiado. Nos enfrentamos a estos retos juntos y salimos de ellos. Hay mucha gente que quiere perjudicar al club y no les daremos esa oportunidad”, agregó.

The Athletic fue el primer medio en informar que Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de las 115 irregularidades financieras por las que fue acusado por la Premier League en febrero de 2023.

De confirmarse esa resolución, el siguiente paso sería conocer la sanción. Entre los posibles castigos que se han planteado alrededor del proceso figuran una multa económica, pérdida de puntos, descenso o incluso la expulsión de la competición.