¿Le pueden quitar los títulos al Manchester City? Eso pide Jamie Carragher

EFE

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, exigió que se retiren los títulos que el Manchester City consiguió durante los nueve años en los que la Premier League les ha declarado culpables de más de un centenar de irregularidades financieras.

"Creo que los títulos que el City ha ganado en este tiempo deberían ser retirados de su palmarés", dijo Carragher, ahora comentarista en la televisión británica, en "Sky Sports".

Durante la época investigada por la Premier, el City ganó tres Ligas inglesas y varias Copas. Pese a que exjugadores y exentrenadores han reclamado ya esos títulos como suyos, siendo el City culpable, Carragher no está todo de acuerdo en que los trofeos deban repartirse.

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"Lo que ha hecho el City es dañar incluso a sus propios jugadores, porque sus trofeos y medallas ya no se ven de la misma manera. He ganado varios títulos en mi carrera, pero yo nunca miro las medallas que conseguí, lo que recuerdo es el momento en el que lo conseguí. Recuerdo cuando el árbitro pitó el final de un partido importante. Los jugadores de los otros equipos nunca tendrán esa sensación porque se la robó el Manchester City. No creo que a ningún jugador le importe que le den una medalla que va a poner en su casa. Nunca la mirará".

"Esto no va de medallas, va de sentimientos, y el City ha robado eso", afirmó.

En el mismo escrito, Carragher explica que no entendería que los dueños del City siguieran operando en la Premier.

"Hasta que no se vayan, no sé cómo se va a quitar esa mancha del club. El City seguirá adelante y tendrá grandes equipos en el futuro, pero no sé cómo estos dueños van a seguir después de lo que ha pasado. Dicen que tienen pruebas irrefutables. ¿Dónde están?", se preguntó.