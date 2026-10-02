El mensaje de Erling Haaland en medio de la crisis del Manchester City

Héctor Cantú

Las acusaciones contra el Manchester City por presuntas violaciones al reglamento financiero de la Premier League han generado incertidumbre alrededor del club.

En medio de la polémica y de cara a la reanudación del campeonato inglés tras la fecha FIFA, Erling Haaland hizo un llamado a mantener la unidad y el optimismo dentro del equipo.

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“Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento”, señaló el delantero en una entrevista.

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Las declaraciones del noruego llegan antes de la visita del Manchester City al Liverpool en Anfield, donde los ‘Cityzens’ buscarán mantener su paso perfecto en la Premier League.

Mientras tanto, el procedimiento por las presuntas irregularidades financieras sigue su curso y el conjunto de Manchester podría enfrentar sanciones severas en caso de que se acrediten las infracciones.