Liverpool no aguantó más y despidió a Arne Slot

Oscar Sandoval

Liverpool anunció la destitución de Arne Slot después de dos temporadas y de conseguir el título de la Premier League en 2024. El neerlandés no pudo mantener al equipo en la pelea por el campeonato y tuvo un curso que salvó consiguiendo un lugar a la próxima Champions League.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

La mala temporada de Liverpool tanto en liga, copas nacionales y Liga de Campeones le terminó pasando factura al técnico de 47 años que se despide dejando un título en las vitrinas de los ‘Reds’.

El club señaló a través de un comunicado que no “ha sido una decisión difícil. La contribución que Slot ha hecho en el tiempo que ha estado con nosotros ha sido importante, con mucho significado y, lo más importante, ha sido un éxito. Nuestro aprecio a lo que ha conseguido no podría ser mayor. Desde el momento en que le conocimos, nos quedó claro que es un individuo que no solo acepta la responsabilidad, la abraza. Esto fue evidente cuando asumió el cargo y cuando nos llevó a ganar la Premier League”.

Arne helped us deliver our 20th title and we’ll always be thankful ❤️ pic.twitter.com/0rpzDPQ4U6 — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

«Al mismo tiempo, hemos llegado de forma colectiva a la conclusión de que un cambio es necesario para que el club evolucione. De nuevo, insistimos en que esta decisión no se ha tomado a la ligera», añadió el club inglés.

Liverpool acabó la Premier League en el quinto lugar de la tabla a 25 puntos de Arsenal, fracasó en la FA Cup tras caer ante Crystal Palace, fue goleado por Manchester City en la Carabao Cup y eliminado por PSG en cuartos de final de la Liga de Campeones, resultados que terminaron siendo una losa para Slot.