Crystal Palace estrenó su palmarés europeo con la Conference League

Oscar Sandoval

Crystal Palace terminó la era de Oliver Glasner ganando el primer torneo continental de su historia después de conquistar la Conference League, venció a Rayo Vallecano que no puedo dar la sorpresa y cerró el ciclo del técnico austriaco con una nueva alegría.

WE HAVE DONE IT. WE ARE THE UEFA CONFERENCE LEAGUE WINNERS. pic.twitter.com/U1lIdgxtlv — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026

Glasner convirtió a Crystal Palace en un equipo ganador que durante su gestión se olvidó de la permanencia para romper una sequía de tres décadas, ganó la FA Cup la temporada pasada y hoy la Conference League que estrena el palmarés continental del club.

Rayo Vallecano terminó pagando la inexperiencia en torneos europeos y fue superado por un equipo con mejor plantel y mayor presupuesto que compite en la Premier League, no le alcanzó y su plan de alargar el partido se vino abajo al inicio del segundo tiempo.

Crystal Palace are the 2026 Conference League champions! 🏆#UECLfinal x @CharlesDrawin pic.twitter.com/JLlTbL76Hu — UEFA Conference League (@Conf_League) May 27, 2026

El empate al descanso fue justo tras 45 minutos de igualdad en todos los sentidos, los dos equipos tuvieron alguna ocasión para abrir el marcador, sin embargo, se fueron en blanco y duelo se inclinó a favor del conjunto londinense a los 51 minutos tras un error de Augusto Batalla.

El portero del equipo español rechazó un disparo de Adam Wharton de larga distancia, pero dejó el balón en los pies de Jean-Philippe Mateta quien lo empujó a las redes en el área chica y a partir de ahí vino el mejor momento del club inglés.

El poste le negó el 2-0 a Yeremi Pino luego de un tiro libre y dejó con vida al ‘Rayito’ que no pudo recuperar el ánimo y se fue abandonando. Crystal Palace cuidó el marcador y se convirtió en campeón europeo por primera vez en sus 164 años de historia.