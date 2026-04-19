Publicación: lunes 20 de abril de 2026

EFE

Liam Rosenior confía en que mantendrá su puesto en el Chelsea

El técnico inglés se siente respaldado por la directiva del club.

Liam Rosenior, técnico del Chelsea, aseguró que cuenta con el apoyo al 100% de la directiva, pero que necesitan mejorar los resultados actuales y ganar los partidos que les quedan esta temporada.

Los 'Blues' han encadenado cuatro derrotas consecutivas en Premier League sin marcar un solo gol, un hito que no se veía en Stamford Bridge desde 1998. Esta racha de resultados les ha dejado en el sexto lugar a siete puntos de distancia del Liverpool, que marca las posiciones de acceso a Champions League.

El técnico inglés fue preguntado este lunes, en la previa del partido contra el Brighton & Hove Albion, si siente el apoyo del club y dijo que al "100%".

"Me apoyan en las conversaciones diarias. Los directores deportivos han estado magníficos en su apoyo tanto a mí como al club. Confiamos mucho en ellos. Sabemos que necesitamos ganar".

Chelsea volvió a ganar en el debut de Liam Rosenior en Premier League

Chelsea 2-0 Brentford
João Pedro abrió el marcador a los 26 minutos
El brasileño tenía tres partidos de liga sin anotar
João Pedro suma ocho goles en la Premier League
Cole Palmer marcó el 2-0 al 76
Chelsea volvió a ganar en el debut de Liam Rosenior en Premier League
Chelsea derrotó 2-0 a Brentford y cortó una racha de cinco partidos sin ganar en liga
Chelsea 2-0 Brentford
Liam Rosenior se estrenó en Stamford Bridge con una victoria

La semana pasada, Behdad Eghbali, uno de los dueños del club, aseguró que confían en Rosenior para seguir siendo el entrenador del club y que puede ser un éxito a largo plazo.

"Todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer y lo que queremos para devolver a este equipo a donde se merece".

Este martes el Chelsea jugará el partido adelantado de Premier League contra el Brighton porque el domingo disputarán las semifinales de la FA Cup contra el Leeds United en el que es el único título que aún pueden ganar esta temporada.

Chelsea selló su boleto a semifinales de la FA Cup con goleada

Chelsea 7-0 Port Vale
Jorrel Hato abrió la cuenta a los dos minutos del primer tiempo
Primer gol del neerlandés esta temporada con Chelsea
Los 'Blues' avanzaron a semifinales después de dos temporadas
Joao Pedro aumentó la ventaja a los 25 minutos
Chelsea selló su boleto a semifinales de la FA Cup con goleada
Chelsea venció 7-0 a Port Vale de la tercera división y se clasificó a semifinales de la FA Cup después de temporadas
Jordan Lawrence marcó un autogol a los 43 minutos
Un cabezazo de Tosin Adarabioyo significó el 4-0 al 57
Andrey Santos completó la 'manita' a los 69 minutos
Estevao se hizo presente con el 6-0 al 82
Alejandro Garnacho cerró la cuenta al 90+2

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