Redacción FOX Deportes
Chelsea blinda a Moisés Caicedo con una renovación a largo plazo
El ecuatoriano suma 140 partidos desde su llegada en 2023.
Moisés Caicedo seguirá defendiendo los colores del Chelsea, luego de firmar una extensión de contrato este 17 de abril.
Los ‘Blues’ anunciaron que con esta renovación, el ecuatoriano seguirá en el club hasta la temporada 2032/33.
Al respecto, Caicedo aseguró:
“Estoy muy contento de haber ampliado mi contrato con el Chelsea. Creo en este equipo, en este club, y sé que vamos por el buen camino. Esto es solo el comienzo”.
El mediocampista llegó al cuadro londinense en agosto de 2023, procedente del Brighton & Hove Albion. Desde entonces ha disputado 140 partidos, ha marcado ocho goles y ha dado 11 asistencias.
Our exclusive interview with Moises, after putting pen to paper on a new deal. 💬— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026
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