Publicación: viernes 17 de abril de 2026

Redacción FOX Deportes

Chelsea blinda a Moisés Caicedo con una renovación a largo plazo

El ecuatoriano suma 140 partidos desde su llegada en 2023.

Moisés Caicedo seguirá defendiendo los colores del Chelsea, luego de firmar una extensión de contrato este 17 de abril.

Los ‘Blues’ anunciaron que con esta renovación, el ecuatoriano seguirá en el club hasta la temporada 2032/33.

Un golazo de Moisés Caicedo sella el pase de Chelsea a Europa

Chelsea 2-1 Bournemouth
Moisés Caicedo marcó un golazo pegándole al balón desde el círculo central
Primer gol del ecuatoriano en la Premier League
Chelsea aseguró la Conference League, pero podría escalar a la Europa League
Raheem Sterling aumentó la ventaja al 48
Si Manchester City derrota a Manchester United en la final de la FA Cup disputará la Europa League la próxima temporada
Octavo gol del inglés esta temporada
Un autogol al 49 le dio esperanzas a Bournemouth

Al respecto, Caicedo aseguró:

“Estoy muy contento de haber ampliado mi contrato con el Chelsea. Creo en este equipo, en este club, y sé que vamos por el buen camino. Esto es solo el comienzo”.

El mediocampista llegó al cuadro londinense en agosto de 2023, procedente del Brighton & Hove Albion. Desde entonces ha disputado 140 partidos, ha marcado ocho goles y ha dado 11 asistencias.

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