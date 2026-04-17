Chelsea blinda a Moisés Caicedo con una renovación a largo plazo

Redacción FOX Deportes

Moisés Caicedo seguirá defendiendo los colores del Chelsea, luego de firmar una extensión de contrato este 17 de abril.

Los ‘Blues’ anunciaron que con esta renovación, el ecuatoriano seguirá en el club hasta la temporada 2032/33.

Un golazo de Moisés Caicedo sella el pase de Chelsea a Europa

Al respecto, Caicedo aseguró:

“Estoy muy contento de haber ampliado mi contrato con el Chelsea. Creo en este equipo, en este club, y sé que vamos por el buen camino. Esto es solo el comienzo”.

El mediocampista llegó al cuadro londinense en agosto de 2023, procedente del Brighton & Hove Albion. Desde entonces ha disputado 140 partidos, ha marcado ocho goles y ha dado 11 asistencias.