Hull City regresa a la Premier League a pesar de sufrir

Oscar Sandoval

Hull City consiguió el ascenso y jugará en la Premier League después de 10 años de ausencia, venció 1-0 a Middlesbrough en Wembley y se convirtió en el equipo 20 de la temporada 2026/27 en la Premier League con un gol heroico de Oliver McBurnie al 90+5.

WE ARE HULL CITY. WE ARE PREMIER LEAGUE!#hcafc pic.twitter.com/KTqB98nAaj — Hull City (@HullCity) May 23, 2026

El futbol no acompañó a Middlesbrough que se presentó en Wembley tras el caso de espionaje de Southampton y la justicia apareció para devolver a Hull City al máximo circuito del futbol inglés después de 10 temporadas en las que alcanzó a tocar la tercera división.

El ‘Boro’ tuvo la pelota en los pies, pero no supo que hacer con ella y creó poco peligro en la portería de los ‘Tigers’ que estaban replegados, de manera ordenada lograron contener a su rival y estuvieron cerca de abrir el marcador al filo del descanso con un remate de McBurnie que se quedó en el travesaño.

Hull City no modificó y siempre tuvo en la mente que en algún momento llegaría una oportunidad, tardó en llegar, pero cuando los tiempos extras esperaban se presentó el delantero para mandar a las redes un balón que el portero Sol Brynn rechazó y dejó en el área chica luego de un centro desde la banda izquierda.

Los 'Tigers' consiguieron su primer ascenso a la Premier League desde la temporada 2016/17 y su objetivo será conseguir la permanencia.