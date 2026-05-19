Southampton fuera de la final por el ascenso a la Premier League por espionaje

Oscar Sandoval

Southampton fue sancionado y expulsado de la final del playoff por el ascenso a la Champions League luego de verse involucrado en un caso de espionaje y será Middlesbrough quien enfrente a Hull City el próximo sábado en Wembley.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training.



In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

Southampton fue examinado luego de que un miembro del staff del técnico Tonda Eckert espiara uno de los entrenamientos del ‘Boro’ previo al partido de semifinales del playoff, algo prohibido por la English Football League (EFL) que no tardó en abrir una carpeta de investigación.

Middlesbrough mantuvo los entrenamientos a pesar de la derrota con la confianza de que la EFL hiciera justicia y el organismo que regula de la segunda a la cuarta división en Inglaterra falló a su favor porque lo que disputará la final por el ascenso contra Hull City.

La English Football League anunció la expulsión de los ‘Saints’ y una sanción de cuatro puntos menos que tendrá que afrontar en la temporada 2026/27.