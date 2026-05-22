Bruno Fernandes es el mejor jugador de la temporada en la Premier League

Oscar Sandoval

Bruno Fernandes se convirtió en el mejor jugador de la temporada en la Premier League por primera vez en su carrera luego de brillar con Manchester United e igualar la marca de asistencias en el futbol inglés con 20 pases de gol, pero todavía puede imponer un nuevo récord.

A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

Fernandes, capitán del United, fue uno de los principales responsables de levantar al equipo tras un inicio de curso desconcertante y un cambio de técnico, sin embargo, desde que llegó Michael Carrick se reencontró con su mejor versión y se echó el equipo al hombro para llevarlo de regreso a la Champions League.

El portugués superó en las votaciones a David Raya, Declan Rice y Gabriel Jesus de Arsenal; Erling Haaland y Antoine Semenyo de Manchester City, además de Igor Thiago de Brentford y Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest.

Bruno Fernandes joins an illustrious list of Player of the Season winners 🫶 pic.twitter.com/qP9uwOPu9l — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

El ‘8’ del United tomó la estafeta de Mohamed Salah y se convirtió en el primer futbolista de los ‘Red Devils’ en ser nombrado el mejor jugador de la liga inglesa después de Nemanja Vidic en 2011.

Bruno todavía puede imponer una nueva marca como máximo asistente en la historia de la Premier League si logra dar un pase de gol en el partido de este domingo entre el United y Aston Villa con el que cerrará la temporada, un curso en el que ha fabricado 132 ocasiones de gol en 34 partidos.