Golazo de Raúl Jiménez y épico festejo de 'tabla' ante Chelsea

Enrique Gómez

Tanto Raúl Jiménez como el Fulham viven su mejor momento de la temporada. Otro gol del mexicano y otra victoria para el equipo de Londres, esta vez nada menos que contra el poderoso Chelsea.

Además, épico festejo del seleccionado mexicano, quien se lanzó como tabla a los 55 minutos.

Victoria 2-1 del equipo de Marco Silva sobre el conjunto ‘blue’, que jugó con 10 desde el primer tiempo.

Raúl Alonso Jiménez. pic.twitter.com/1K7mVTdX09 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2026

Hay goles de penal, como el que le hizo al Nottingham Forest y golazos de cabeza, como el que marcó este día en el Estadio Craven Cottage, pero, en ambos casos, los tantos del delantero de 34 años significaron puntos para su club, el cual extendió a seis partidos su racha de partidos sin perder.

Así fueron los goles de este partido válido por la Jornada 21 de la Premier League:

· 1-0 (55’): Raúl Jiménez se quitó la marca y puso el balón pegado a la base del poste

· 1-1 (71’): Tiro de esquina peinado que rebotó en el poste y capitalizó Liam Delap

· 2-1 (81’): Golazo de Harry Wilson, quien controló en dos tiempos un rebote y disparó cruzado

There's only one team in Fulham. 😏 pic.twitter.com/qGzcQIzUp7 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2026

Al 22', Chelsea se quedó con 10 por la expulsión de Marc Cucurella.

Curiosamente, un fuera de lugar de Raúl Jiménez anuló lo que hubiera sido el primer gol al 45’, además, el mexicano estaba en fuera de juego (pegado al poste) cuando entró el segundo gol, pero el VAR interpretó que el atacante no tuvo injerencia en la jugada ni obstruyó al portero rival.

Ya son 14 puntos ganados en los últimos seis encuentros para el Fulham, que se catapultó hasta el octavo lugar en la liga de Inglaterra con 31 puntos, dos menos que el quito lugar Brentford.

Raúl vive su mejor momento de la campaña con el equipo blanco, gran noticia para un hombre que está designado a ser el delantero titular de la Selección Mexicana en el Mundial que inicia el 11 de junio.