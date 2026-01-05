Chelsea apostará por la inexperiencia con Liam Rosenior

Oscar Sandoval

Chelsea inició el 2026 destituyendo a Enzo Maresca, el interino ante Manchester City fue Calum McFarlane, pero la directiva “trabaja” en elegir a su próximo técnico y Liam Rosenior sería el elegido al ser un conocido de la compañía BlueCo, dueño de los ‘Blues’.

Strasbourg es parte del paquete deportivo con el que cuenta el estadounidense Todd Boehly y se ha convertido en un apoyo para el conjunto londinense que desde que comparten dueño ha realizado diferentes operaciones entre clubes.

Chelsea cedió al conjunto francés a futbolistas jóvenes para que tomen ritmo en el futbol europeo, casos como el Andrey Santos, Valentín Barco o Kendrick Páez son algunos de ellos, pero todo indica que ahora habrá intercambio de técnico entre instituciones.

🚨🔵 Liam Rosenior, on the verge of being appointed as new Chelsea head coach this week — confirmed.



Positive meetings in last 24h in London with Chelsea hierarchy and agreement at final stages.



RC Strasbourg to name new head coach soon as next key step. 🔜🇫🇷 pic.twitter.com/vNeVKMwet8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Fabrizio Romano confirmó a través de las redes sociales que Liam Rosenior se convertirá “en el nuevo entrenador de Chelsea esta semana”, el técnico inglés de 41 años tendrá que esperar que Strasbourg encuentre a su sustituto para terminar su etapa en Francia y comenzar una nueva en Inglaterra.

Rosenior tiene poca experiencia en los banquillos luego de ser asistente de Wayne Rooney en el Derby County al que dirigió interinamente en 12 partidos con resultados de siete triunfos, dos empates y tres derrotas.

En Hull City estuvo 78 compromisos con un promedio de puntos de 1.40 y dio el paso a Strasbourg en donde acumula 63 partidos. Esta temporada el equipo se ubica en la séptima posición de la Ligue 1 con 24 puntos en 17 jornadas en las que suma siete victorias, tres empates y 7 derrotas.