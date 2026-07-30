Fulham acuerda el fichaje de Gonzalo y César Palacios

Redacción FOX Deportes

El Fulham concretó los fichajes de Gonzalo y César Palacios, dos de los futbolistas con mayor proyección surgidos de la cantera del Real Madrid.

De acuerdo con Fabrizio Romano, los 'Cottagers' pagarán 40 millones de euros más dos en variables por Gonzalo. Por su parte, César Palacios llegará por 10 millones de euros.

Ambos acuerdos contemplan una cláusula de reventa del 30% a favor del Real Madrid y se espera que sean oficializados en las próximas horas.

El fichaje de los futbolistas coincide con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Fulham. El técnico español dirigió a los dos en el Real Madrid Castilla y fue quien hizo debutar a Palacios con el primer equipo.