Álvaro Arbeloa es el nuevo técnico de Fulham y debutará en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Álvaro Arbeloa se convirtió este martes en técnico de Fulham por las próximas tres temporadas, su paso por Real Madrid le abrió las puertas de la Premier League y debutará frente al Chelsea de Xabi Alonso.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

“El club se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. El técnico de 43 años ha firmado un contrato por tres temporadas que lo vincula a Craven Cottage hasta el verano de 2029”, informó el conjunto londinense mediante un comunicado.

“Es un verdadero honor para mí embarcarme en esta nueva etapa con el Fulham, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí para dirigir al equipo en la Premier League”, declaró Arbeloa a los medios oficiales del club.

"Estoy deseando experimentar el ambiente en Craven Cottage con los aficionados del Fulham y comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de un viaje increíble juntos”, añadió.