El VAR afecta el 95% de las decisiones arbitrales en la Premier League

EFE

Los árbitros de la Premier League modifican su decisión inicial nueve de cada 10 veces tras consultar las imágenes del VAR, pero ese cambio de opinión no está relacionado con factores externos, según un estudio.

La investigación concluye que aunque los árbitros anularon su decisión original el 95% de las ocasiones tras revisar el VAR, este cambio de parecer no estaba relacionado con factores externos como la cantidad de público, el marcador, el cuarto en el que se realizó la llamada del VAR, o si la decisión afectaba al equipo local frente al visitante.

Los detalles del estudio, liderado por la Universidad de Bradford y hecho en colaboración con el NHS Talking Therapies de Liverpool y la Universidad Metropolitana de Mánchester -todos ellos centros del Reino Unido- se han publicado este miércoles en la revista PLOS One.

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Identificar posibles errores

El VAR es un sistema de ayuda tecnológica del futbol que permite a los árbitros anular ciertas decisiones durante un partido tras consultar las imágenes de la repetición en un monitor que está situado a pie de campo.

Estudios previos habían sugerido que algunos factores externos -como cuál es el equipo local- podían influir en algunas decisiones arbitrales durante un partido, pero no estaba claro si realmente afectan a la toma de decisiones.

Para averiguarlo, los científicos analizaron las decisiones del VAR en 1,520 partidos de la Premier League de las últimas cuatro temporadas. En este tiempo, se aconsejó a los árbitros revisar sus decisiones utilizando el monitor a pie de campo 250 veces; el 95% de las decisiones originales fueron anuladas tras la revisión.

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El análisis mostró que ni las probabilidades de anulación de una decisión tras la revisión, ni la decisión de revisar una jugada en primer lugar, tenían vínculo estadístico con el público, el marcador o el cuarto en el que se tomó la decisión, o el hecho de que la decisión afectase al equipo local.

Según el estudio, la razón principal de que el árbitro cambie de opinión tras revisar las imágenes es que cuando el VAR identifica "un posible error" en la decisión arbitral pide al árbitro que revise la jugada y, según el protocolo, los asistentes del VAR solo intervienen cuando detectan un "error claro y obvio" o "un incidente grave inadvertido" relacionado con situaciones críticas como goles o tarjetas rojas.

Por tanto, cuando el árbitro recibe la indicación de acercarse al monitor, es porque existe una fuerte evidencia de que su decisión inicial fue incorrecta, por lo que es esperable que la modifique tras ver las imágenes, aclara el estudio.

Además, la toma de decisiones del protocolo VAR también pareció ser consistente de una temporada a otra, según el estudio.

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Alejar el monitor del público

En cuanto al pequeño número de decisiones mantenidas tras la revisión del VAR, la mayoría estaban relacionadas con el equipo local, pero el tamaño de la muestra era demasiado pequeño para determinar si esto era simplemente una coincidencia, puntualiza el estudio.

No obstante, para evitar que la presencia de los aficionados del equipo local pueda 'sesgar' la toma de decisiones en la revisión de video, los autores sugieren que el monitor se sitúe lejos del campo.

"Los árbitros anulan sus decisiones el 95% de las veces cuando están en el monitor. Esto se debe en parte a que el motivo por el que se les envía al monitor es debido a un error potencial", comenta el líder del estudio, Daniel Walke, de la Universidad de Bradford.

Pero "curiosamente, las decisiones mantenidas fueron más prevalentes cuando estaban relacionadas con el equipo local, lo que podría deberse a la ubicación del monitor a pie de campo, a menudo situado frente a los seguidores locales. Mover el monitor al interior del túnel, lejos de los seguidores, pero aún televisado, puede ser un compromiso sensato".