La Premier League probará un VAR al estilo de la NFL

EFE

La Federación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas en inglés) valora la introducción a modo de prueba de un VAR parecido al de la NFL, por el cual cada equipo podrá retar un número determinado de ocasiones la decisión del colegiado.

De este modo, el VAR se encargaría de las decisiones que no están sujetas a interpretación, como el fuera de juego, pero no de aquellas subjetivas, como penaltis o manos, en la que para que existiera revisión, uno de los dos equipos tendría que solicitarlo. Cada equipo podría tener dos revisiones incorrectas por partido.

Según el diario británico The Times, la FA quiere probar este nuevo protocolo para el VAR para comprobar si se reduce el tiempo perdido en los partidos y si esto puede agilizar el ritmo de estos.

The first VAR in-stadium announcement made in the Premier League 🗣️ pic.twitter.com/dMyM9fjF1z — Premier League (@premierleague) August 17, 2025

Un sistema similar a este ya se utiliza en las divisiones inferiores de España y de Italia, además de en la liga de Malta, como una alternativa más barata llamada 'mini Var' o Football Video Support (FVS).

Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la FA, confirmó el pasado sábado tras la reunión de la IFAB en Cardiff que es algo que tienen en mente y que puede aprender muchas cosas sobre este sistema.

"Esto cambia la dinámica, reduce la cantidad de veces que hay una intervención del VAR y pone la responsabilidad en los equipos. Creo que es algo de lo que podemos aprender a modo de prueba y es un modelo que se puede utilizar en lugares que no se fúpueden permitri el VAR completo por el momento".