Empate 'kilométrico' de Betis y Rayo Vallecano

Redacción FOX Deportes

Betis y Rayo Vallecano empataron 1‑1 en un duelo que se extendió más de lo previsto por las revisiones del VAR, por lo que tuvieron que ser sumados 15 minutos adicionales. Desde el inicio, el conjunto sevillano tomó la iniciativa y logró ponerse adelante con un gol de Cédric Bakambu al minuto 16, tras aprovechar un rebote dentro del área y desatar la euforia local.

El español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo fue titular, jugó 75 minutos y se mostró participativo en el medio campo, distribuyendo juego y buscando conectar con sus compañeros para sostener la ventaja. Rayo Vallecano respondió antes del descanso con un tanto de Isi Palazón al minuto 42, que igualó el marcador tras un desajuste defensivo de Betis.

En la segunda mitad, el encuentro se volvió más físico y con interrupciones constantes, incluidas varias revisiones del VAR que no modificaron decisiones pero prolongaron el juego, lo que mantuvo la tensión hasta el final.

Betis intentó recuperar la ventaja con aproximaciones de Ez Abde y otros atacantes, pero el Rayo se mostró sólido y compacto para neutralizar los ataques locales.

El empate deja al Real Betis con sensaciones encontradas, al haber perdido la oportunidad de llevarse los tres puntos, mientras que Rayo Vallecano sumó un punto valioso que fortalece su posición en la tabla y le da confianza para los próximos compromisos.