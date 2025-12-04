El Manchester United suma otra noche amarga en el 'Teatro de los Sueños'

Héctor Cantú

El Manchester United ha dejado escapar una oportunidad de oro de poder sumar tres puntos en casa que los catapultara a dar un salto importante en la clasificación general de la Premier League.

Sin embargo, los pupilos de Rubén Amorim se toparon con un West Ham United que salió respondón y que le complicó la noche en casa y frente a su gente.

Diogo Dalot finds himself in the right place at the right time and fires Manchester United into the lead! pic.twitter.com/kSSkkSGGfU — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 4, 2025

Los Diablos Rojos tuvieron acercamientos de mucho peligro en la primera mitad, sin embargo, fue hasta el minuto 8 del complemento cuando lograron romper el empate sin goles con la anotación de Diogo Dalot.

Pero, como ha sucedido en otras ocasiones, el equipo local dejó crecer al visitante y terminó pagando caro el boleto.

Entrando a la recta final del encuentro, apareció Soungoutou Magassa para enfriar el ‘Teatro de los Sueños y sellar otra noche para el olvido.

Soungoutou Magassa scores his first West Ham goal to secure a draw for the Hammers at Old Trafford! pic.twitter.com/tkgHtTQIDP — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 4, 2025

El rostro desencajado de Rubén Amorim era una clara muestra de que el trabajo se había ido por la borda una vez más cuando el equipo rojo tenía todo para llevarse los tres puntos.

Este resultado deja al Manchester United ubicado en la octava posición de la clasificación general de la Premier League, lejos de los puestos de competencia europea y con los sinsabores de no poder enderezar el camino.