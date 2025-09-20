Manchester United recobró la vida en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester United aprovechó un inicio de partido en el que se le puso todo a favor para ganar su segundo partido de la temporada en la Premier League, derrotó 2-1 a Chelsea que se quedó con 10 futbolistas a los cinco minutos y Rúben Amorim podrá respirar tranquilo porque apagó el fuego con la victoria.

Amorim estaba obligado a levantar a su equipo de la lona con una actuación convincente que le diera credibilidad a su proyecto al frente de los ‘Red Devils’ y lo logró saliendo con todo para superar al campeón del mundo en un vibrante y sobresaliente inicio de batalla.

Los locales fueron un huracán en los primeros minutos y tocaron la puerta de Robert Sánchez en un par de ocasiones antes de que el portero se fuera expulsado a los cinco minutos por una entrada fuera del área sobre Bryan Mbeumo que condicionó a los 'Blues'.

Chelsea intentó defenderse, pero no es una faceta que domine y Bruno Fernandes despertó a Old Trafford con un remate de cabeza en el área a los 14 minutos, la presión sobre el conjunto londinense continuó y la salida de Cole Palmer confirmó las malas sensaciones de los visitantes.

Casemiro se convirtió en el protagonista del final de la primera mitad luego de anotar el 2-0 al 37, pero ver la roja tras doble amarilla al 45+5 y permitir que los ‘Blues’ tuvieran la segunda etapa para intentar la heroica.

Trevoh Chalobah recortó distancias a 10 minutos del final, pero el United defendió a capa y espada para blindar su portería y sumar tres puntos con una buena exhibición que mantendrá a Amorim a flote.