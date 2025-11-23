Manchester United dejó escapar los primeros lugares de la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester United no pudo subirse al tren de los primeros lugares de la Premier League luego de caer 1-0 con Everton como local, los tres puntos lo hubieran impulsado hasta el cuarto puesto, pero cayó y se quedó flotando de nueva cuenta en la media tabla.

Beaten at home. — Manchester United (@ManUtd) November 24, 2025

Las oportunidades no hay que dejarlas pasar, porque no se sabe cuando se vuelvan a tener y hay que aprovecharlas, más cuando puedes meterte a la pelea por un lugar en la zona ‘Champions’.

El United tenía todo a su favor ante un rival con tres partidos sin ganar y en inferioridad númerica, sin embargo, la sorpresa saltó y los ‘Toffees’ salieron con el botín completo igualando las 18 unidades del conjunto de Old Trafford.

Everton se quedó con 10 jugadores a los 13 minutos tras la expulsión de Idrissa Gana Gueye, pero eso no le impidió dar en la diana en su único remate al arco. Kiernan Dewsbury-Hall colocó el balón fuera del alcance de Senne Lammens a los 29 minutos y anotó el tanto que le dio el triunfo a los visitantes.

Jordan Pickford se lució en la segunda mitad con dos atajadas monumentales luego de sendos cabezazos de Joshua Zirkzee cerca del final cuando el ‘Teatro de los Sueños’ estaba empezando a cantar el empate y el United no fue capaz de más.