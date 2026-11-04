El Manchester City se encarrila en la Champions League

Héctor Cantú

El Manchester City consiguió una importante victoria en la Champions League tras imponerse 3-2 al RB Leipzig, en uno de sus encuentros más complicados de la fase de liga.

Aunque Leipzig fue superior por momentos, el conjunto inglés supo resistir y, con un Erling Haaland decisivo, terminó llevándose los tres puntos.

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Fue un partido de ida y vuelta que tuvo su primer momento clave al minuto 37, cuando Castello Lukeba marcó en propia puerta para adelantar al Manchester City.

El conjunto local consiguió igualar el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo, desatando la euforia en las tribunas.

Sin embargo, nueve minutos después, un cabezazo de Enzo Fernández devolvió la ventaja al equipo dirigido por Enzo Maresca.

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RB Leipzig volvió a empatar el encuentro gracias a una gran definición de Antonio Nusa, quien sacó un disparo cruzado dentro del área.

Cuando todo apuntaba a un empate, apareció Erling Haaland, goleador y referente del Manchester City, para marcar el tanto decisivo y asegurar la victoria de los ‘Cityzens’.

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Con este resultado, Manchester City se mantiene en puestos de clasificación a la fase de eliminación directa, mientras que RB Leipzig sufrió su tercera derrota y cayó a la posición 29 de la tabla general.