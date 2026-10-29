Manchester City volvió a caer y puso en juego el liderato de la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City sufrió su segunda derrota consecutiva en la Premier League y dejó el liderato al alcance de Arsenal. Los ‘Cityzens’ cayeron 1-0 ante Brighton después de recibir un gol al minuto 11 y fueron incapaces de superar a Bart Verbruggen, quien se convirtió en la figura del encuentro con sus atajadas. Los ‘Seagulls’ dieron un golpe importante y escalaron a la tercera posición de la tabla.

THREE HUGE POINTS FOR THE ALBION! ? pic.twitter.com/jQ7GwCKbT2 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) October 31, 2026

El equipo de Enzo Maresca perdió el invicto ante Aston Villa y la brújula contra Brighton, que se plantó con personalidad y aprovechó las dificultades ofensivas de los locales. Manchester City tuvo oportunidades para empatar e incluso remontar, pero la falta de contundencia volvió a costarle tres puntos.

Brighton necesitó apenas 11 minutos para sorprender al campeón. Un rechace dentro del área dejó el balón a merced de Yasin Ayari, quien no perdonó y lo mandó a las redes para adelantar a los visitantes. El gol obligó al City a adelantar líneas y lanzarse en busca del empate, pero sus intentos se encontraron con una defensa ordenada y un portero inspirado.

Bart's STUNNING save keeps us ahead! ? pic.twitter.com/0JgfpoHSv8 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) October 31, 2026

Bart Verbruggen se convirtió en una muralla durante la segunda mitad tras responder una y otra vez ante los intentos de los locales, que se volcaron al ataque sin encontrar el camino al gol. Brighton tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro, pero también falló ante el arco de Gianluigi Donnarumma.

Brighton consiguió su primera victoria como visitante ante Manchester City y se metió de lleno en la pelea por la Premier League. Los ‘Seagulls’ resistieron la presión, aprovecharon su oportunidad y se llevaron tres puntos de enorme valor para colocarse a dos de Arsenal.