Publicación: jueves 19 de febrero de 2026

EFE

El Chelsea exige sanciones firmes contra el racismo en el fútbol

El técnico del equipo inglés levanta la voz de manera tajante

El técnico del Chelsea, Liam Rosenior, subrayó este jueves, en referencia a los hechos ocurridos el pasado martes en el partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, que una persona que haya sido "declarada culpable de racismo" no debería jugar al futbol.

El entrenador inglés atendió este jueves a los medios de comunicación y habló de los insultos racistas que, presuntamente, el argentino Gianluca Prestianni dirigió al brasileño Vinícius Júnior en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de Champions League, disputado en Lisboa.

"Si cualquier jugador o entrenador es declarado culpable de racismo, no debería estar en este deporte. Así de fácil", declaró Rosenior.

Un gol in extremis mantiene a Chelsea peleando en la Premier League

Chelsea 3-2 West Ham
Jarrod Bowen adelantó a los visitantes a los siete minutos de partido
West Ham cortó una racha de dos victorias en fila
Crysencio Summerville marcó el 2-0 a los 36 minutos
Summerville anotó por tercer partido consecutivo en la Premier League con los 'Hammers'
João Pedro recortó distancias al 57
El brasileño suma nueve goles en liga esta temporada
Un gol in extremis mantiene a Chelsea peleando en la Premier League
Marc Cucurella igualó el partido al 70
Chelsea continúa invicto con Liam Rosenior en la Premier League luego de vencer 3-2 a West Ham
Enzo Fernández marcó el gol del triunfo al 90+2
Es algo triste. Cualquier tipo de racismo es inaceptable en la sociedad. No puedo hablar sobre un incidente en concreto mientras hay una investigación en curso, pero lo que diré es que cuando un jugador como Vinícius está afectado de esa forma, es por una razón".

En el encuentro disputado en el Estadio da Luz, el árbitro francés François Letexier activó el protocolo contra el racismo poco después de que Vinícius marcara y celebrara con un baile junto al banderín de córner el único tanto del partido, en el minuto 49, tras denunciar un insulto racista presuntamente proferido por Prestianni, quien se tapó la boca con la camiseta para decirle algo.

Chelsea volvió a ganar en el debut de Liam Rosenior en Premier League

Chelsea 2-0 Brentford
João Pedro abrió el marcador a los 26 minutos
El brasileño tenía tres partidos de liga sin anotar
João Pedro suma ocho goles en la Premier League
Cole Palmer marcó el 2-0 al 76
Chelsea volvió a ganar en el debut de Liam Rosenior en Premier League
Chelsea derrotó 2-0 a Brentford y cortó una racha de cinco partidos sin ganar en liga
Chelsea 2-0 Brentford
Liam Rosenior se estrenó en Stamford Bridge con una victoria

El partido estuvo detenido durante unos ocho minutos después de que Vinícius y otros jugadores del Real Madrid, como Kylian Mbappé, amagaran con abandonar el terreno de juego en medio de un clima de gran tensión entre ambos equipos.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS