Chelsea goleó en la FA Cup y Liam Rosenior se estrenó con un triunfo

Oscar Sandoval

Chelsea le pasó por encima a Charlton Athletic en el primer partido de Liam Rosenior al frente de los ‘Blues’, el resultado es producto de la diferencia entre uno de los mejores equipos de Inglaterra y el lugar 19 de la segunda división, para ver la mano del nuevo técnico habrá que esperar.

Rosenior se presentó en sociedad al frente del conjunto londinense y consiguió un resultado hasta cierto punto normal en un partido que le sirvió para observar jugadores, ya habrá tiempo para trabajar, pero superar la tercera ronda de la FA Cup sin dificultades es un buen comienzo.

Charlton resistió 45 minutos, pero recibió el primero al 45+3 por medio de Jorrel Hato y se fue al descanso cabizbajo, por si fuera poco, los visitantes aumentaron la ventaja al 50 con un cabezazo de Tosin Adarabioyo que transformó el duelo en un acto de formalidad.

Miles Leaburn metió a los locales en la eliminatoria al 57, sin embargo, Marc Guiu anotó el 3-0 a los 62 minutos y los ‘Blues’ sellaron el boleto a la siguiente ronda en tiempo añadido con goles de Pedro Neto y Enzo Fernández al 90+4.