Publicación: jueves 8 de enero de 2026

EFE

Crisis en el Tottenham; 'Cuti' Romero explota contra la directiva del club

El defensa habló fuerte y directo tras la derrota ante el Bournemouth

Cristian el 'Cuti' Romero, defensa del Tottenham Hotspur, criticó a la directiva del club después de la derrota contra el Bournemouth y la acusó de no dar la cara y de solo hacerlo para contar mentiras.

El Tottenham perdió este miércoles contra el Bournemouth en el minuto 95 y solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos de Premier League, lo que les deja decimocuartos en la tabla. Tras la derrota, varios jugadores del Tottenham se encararon con aficionados que viajaron a Bournemouth y el 'Cuti' salió a hablar en sus redes sociales.

"Nos disculpamos con los aficionados que nos seguís a todas parte y que siempre estáis ahí y siempre lo estaréis. Somos los responsables, no hay dudas de ello, pero siempre daremos la cara y trataremos de darle la vuelta a la situación, por nosotros y por el club. Hay veces en la que otra gente debería de dar la cara y hablar, pero no lo hacen y lleva ya pasando muchos años. Solo aparecen cuando las cosas van bien para contar mentiras", dijo Romero.

Minutos después de esta primera publicación, el defensa argentino la editó para borrar el contar mentiras.

Hace un año, Romero ya criticó a los dirigentes del Tottenham al decir en una entrevista después de una derrota contra el Chelsea que siempre que perdían se ponía el foco en los jugadores y el entrenador, pero nunca en los verdaderos culpables.

