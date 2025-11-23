Arsenal aplastó a Tottenham y sigue soñando con la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 4-1 a Tottenham y se afianzó como líder de la Premier League luego de pasarle por encima a un rival que renunció al ataque y que no pudo frenar a Eberechi Eze quien inclinó la balanza a favor de los locales con un hat-trick para sostener la candidatura de los ‘Gunners’ al título.

Arsenal está dispuesto a terminar con la sequía de más de 20 años y lo demostró en un derbi que en el papel tenía mayores complicaciones, sin embargo, los ‘Spurs’ se echaron atrás y le entregaron la iniciativa al líder que con paciencia encontró el camino al gol.

La primera mitad fue un monologo de los ‘Gunners’ y la resistencia de los visitantes se acabó a los 36 minutos con una media vuelta de Leandro Trossard dentro del área. La herida de Tottenham se hizo más grande al 41 con el primero de Eze.

El ‘10’ volvió a mandar el balón a las redes en el primer minuto de la parte complementaria y los visitantes dieron señales de vida al 55 con un golazo de Richarlison quien sorprendió a David Raya con un disparo lejano.

Eze cerró la cuenta a los 76 minutos para anotar su primer hat-trick con Arsenal y asegurarle tres puntos al líder que acumula nueve partidos sin perder en la Premier League y que va en camino al título.