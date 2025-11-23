Héctor Cantú
El gol del año en la Premier League es cortesía de Richarlison
El brasileño marcó de manera espectacular desde casi media cancha
El brasileño Richarlison ha marcado el que podría ser el gol de la temporada en la Premier League en un partido de contrastes y sinsabores para él.
La anotación le sabe de a poco al internacional sudamericano que ha anotado desde prácticamente la media cancha.
OH MY. 😳— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) November 23, 2025
An unbelievable strike from Richarlison, but his celebration is muted with Spurs trailing 3-1. pic.twitter.com/yTvrrTtzSY
Un disparo perfecto, bien colocado y con toda la intención de guardar la pelota en las redes luego de un error del Tottenham Hotspurs en su intento de salir jugando.
Richarlison se quedó con la pelota y al ver adelantado al arquero David Raya, intentó el envío de larga distancia y logró anotar, así, el único gol del Tottenham en el partido.
Lamentablemente para la causa de los Hotspurs y del propio Richarlison, la anotación no impidió la caída de su equipo por goleada ante los Gunners que se llevaron los tres puntos, gracias a la actuación memorable de Eberechi Eze, quien se despachó con un triplete.
Richarlison llegó así a cinco goles en la presente temporada y a 25 anotaciones con el Tottenham Hotspurs.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT