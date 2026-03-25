Coventry City en el camino a la Premier League después de 25 años

Oscar Sandoval

Coventry City es líder de la Championship con nueve puntos de ventaja sobre Middlesbrough y si mantiene la línea consumará su regreso a la Premier League después de 25 años, el culpable del “milagro” es Frank Lampard quien tomó al equipo en zona de descenso.

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Lampard fue llamado de emergencia por la directiva de Coventry que en noviembre de 2024 atravesaba por una crisis que lo llevó a los últimos lugares de la segunda división y a coquetear con el descenso a tercera, sin embargo, el técnico levantó al equipo y lo metió al playoff por el ascenso a la Premier.

Sunderland terminó con la ilusión en semifinales y al final se convirtió en un equipo de primera división, el resultado se convirtió en una espina clavada para ‘The Elephants’ que tomaron esta temporada de revancha y podrían volver al máximo circuito por primera vez desde 2001.

Coventry tomó el liderato de la Championship en la jornada 9, lo perdió en la 31 ante Middlesbrough luego de empatar con Oxford University y lo recuperó una semana más tarde, desde entonces marcha en solitario en la primera posición.

Los ‘Skyblues’ podrían rematar una temporada histórica consiguiendo el título y certificando el ascenso sumando nueve de los últimos 27 puntos que hay en disputa, una racha de tres partidos sería su pasaje a la Premier League y el segundo ascenso de Lampard como técnico.