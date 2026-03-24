La Premier League podría meter hasta siete equipos a la Champions League

Redacción FOX Deportes

La Premier League podría contar con siete equipos en la próxima edición de la Champions League y hasta 11 equipos en competiciones europeas si se combinan una serie de resultados tanto en la liga como en los torneos continentales. How we stand after Matchweek 31 📊



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Para que se dé esta situación, Liverpool debería proclamarse campeón de la Champions y al mismo tiempo, acabar entre los cinco primeros en la liga -actualmente es quinto-, lo que liberaría una plaza adicional que recaería en el sexto clasificado.

Si ese puesto lo ocupa Aston Villa, que actualmente es cuarto en la clasificación y además si gana la Europa League, obtendría también billete directo, lo que permitiría que incluso el séptimo clasificado accediera a la Liga de Campeones.

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Este escenario depende también de que Inglaterra mantenga cinco plazas vía coeficiente UEFA, algo que tiene bien encaminado al liderar actualmente el ranking, pese a contar con solo dos equipos en cuartos de final del máximo torneo continental.

Si la Premier logra esos siete puestos, todavía tendría dos plazas para Europa League y una para la Conference League, aunque las de la segunda competición podrían aumentar a tres si Crystal Palace, decimocuarto en liga, gana el tercer torneo sin acabar en puestos europeos en la liga, lo que le daría acceso adicional a la Europa League.