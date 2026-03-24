Wembley será sede de la final del Championship

EFE

La final del playoff del Championship, que otorga una plaza en la Premier League, se celebrará el 23 de mayo en Wembley, según anunció este martes la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

El organismo federativo anunció que el torneo doméstico finalizará el sábado 2 de mayo y las semifinales, que juegan a doble partido los clasificados entre el tercer y el sexto puesto, tendrán lugar del 8 al 12 del mismo mes.

Actualmente, a falta de siete jornadas, Coventry, cuyo entrenador es Frank Lampard, y Middlesbrough ascenderían directamente, mientras que Ipswich, Milwall, Hull y Southampton disputarían el playoff.

En cuanto a la final de la League One (tercera división) y League Two (cuarta división), también se disputarán en Wembley el 24 y 25 de mayo, respectivamente.