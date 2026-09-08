Chelsea rescató la Carabao Cup en ocho minutos

Redacción FOX Deportes

Chelsea levantó un 2-0 y ganó 6-3 a Leeds para clasificar a octavos de final de la Carabao Cup, cuando Xabi Alonso veía caer el primer título de la temporada. La remontada dejó a Stamford Bridge al borde de la locura luego de conseguir tres goles en ocho minutos.

Un gol de cabeza de Tarik Muharemovic y otro de Brenden Aaronson, tras un bonito taconazo de Lukas Nmecha, pusieron en jaque a los londinenses, que del minuto 52 al 60 tomaron paso arrollador.

En esos ocho minutos llegó un doblete de Cole Palmer, uno de ellos de penal y otro con un remate que retrató al portero de Leeds, además de un tercero de Pedro Neto, en el que tampoco hizo mucho esfuerzo Michael Zetterer.

Con la remontada lograda, Chelsea no frenó y cinco minutos después Danny Welbeck hizo su segundo gol con esta camiseta tras un gran movimiento dentro del área.

Con 4-2 esto parecía sentenciado, pero si por algo se caracteriza este Chelsea es por encajar goles. El 4-3, obra de Dominic Calvert-Lewin, es el décimo que recibe este equipo en cinco partidos. A dos por encuentro.

Para fortuna de Xabi Alonso, a diez minutos del final y para acabar con la incertidumbre, Valentín Barco se estrenó como goleador al aprovechar un balón rechazado desde segunda línea y puso el 5-3. Con fortuna, al desviar de cabeza un disparo suyo desde la frontal, Welbeck selló el 6-3.

Chelsea se unió a Newcastle, Sunderland Crystal Palace, Bournemouth y Bradford City como los equipos ya clasificados a octavos de final de la Copa de la Liga. La próxima semana se completarán los partidos de dieciseisavos con los conjuntos que esta semana participaron en la Champions League.