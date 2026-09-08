Newcastle, Bournemouth y Crystal Palace avanzaron en la Carabao Cup

Redacción FOX Deportes

Los favoritos cumplieron en la Carabao Cup. Crystal Palace y Bournemouth golearon y Newcastle United sufrió contra Millwall, pero los tres estarán en los octavos de final del torneo copero.

Bournemouth definió su eliminatoria ante Lincoln City con un 'hat trick' de Ryan Christie y un tanto de Rayan que solucionaron el duelo contra el equipo del Championship, mientras que el Palace, goleó por 3-0 al Middlesbrough. Los tantos corrieron de la cuenta de Jorgen Strand-Larsen y de Daichi Kamada.

Newcastle, por su parte, sufrió para doblegar a Millwall que, gozó de las mejores ocasiones con un disparo al palo en los últimos minutos, pero cayeron con un tanto de Joe Willock en la recta final.

La jornada de Copa de la Liga se completará este miércoles con el duelo entre Chelsea y Leeds United, mientras que los equipos que participan en Champions League jugarán la semana que viene.