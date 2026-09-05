A lo campeón, Arsenal remontó y derrotó a Chelsea en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 2-1 a Chelsea, que sorprendió al ponerse por delante en el marcador. Los locales tuvieron paciencia, reaccionaron y completaron la remontada con un gol de Martin Ødegaard al minuto 50 para conseguir su cuarta victoria consecutiva en la Premier League.

Arsenal respondió a la etiqueta de favorito y superó una prueba de máxima exigencia ante Chelsea, que también había comenzado la temporada con tres triunfos. Los ‘Blues’ pegaron primero con un gol de Morgan Rogers a los dos minutos, en su primer disparo a la portería de David Raya.

Los ‘Gunners’ comenzaron a jugar en campo rival e inclinaron la cancha hacia la portería de Emiliano Martínez. Tocaron la puerta en varias ocasiones hasta que Kai Havertz igualó el marcador al 25 con un disparo desde los linderos del área para hacer válida la ‘Ley del Ex’.

Chelsea compitió, pero Arsenal terminó imponiendo su condición de campeón. Los locales fueron mejores con el balón y encontraron en el juego colectivo los argumentos para completar la remontada en la segunda parte.

Ødegaard recuperó el balón por detrás del mediocampo e inició una jugada colectiva que él mismo terminó dentro del área al minuto 50. El gol completó la remontada y le dio la victoria a Arsenal que defiende el título de la Premier League como se debe.