Chelsea mide su ilusión ante Arsenal en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal y Chelsea protagonizarán el primer duelo entre contendientes de la temporada en la Premier League. Los dos equipos llegan al derbi con paso perfecto, pero corren riesgo de sufrir el primer revés.

Arsenal comenzó la campaña con paso arrollador: conquistó la Community Shield y encaró con confianza su debut en la Premier League. Pasó por encima de Coventry y derrotó a Aston Villa, no ha recibido gol, por lo que llega al compromiso contra los ‘Blues’ en buen momento.

El proyecto de Xabi Alonso con Chelsea también marcha por buen camino después de conseguir los primeros seis puntos del campeonato. Los ‘Blues’ han dejado buenas sensaciones en sus dos primeras presentaciones, pero ahora enfrentarán una prueba de mayor exigencia ante el campeón.

El partido comenzará a definir la parte alta de la tabla en la Jornada 3 y el ganador mantendrá el paso perfecto en la pelea por el liderato.