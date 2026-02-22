Arsenal, una semana más en el liderato de la Premier League

Héctor Cantú

El Arsenal se afianza en el liderato de la Premier League por una semana más, luego de haber goleado al Tottenham Hotspurs por 4-1 en una edición más del derbi de Londres.

El equipo rojo fue muy superior dentro del terreno de juego y lo dejó de manifiesto con el marcador, una victoria que los mantiene en camino a convertirse en campeones, algo que no sucede desde hace 22 años.

Braces from Viktor Gyökeres and Eberechi Eze give Arsenal their 5th North London Derby win in a row! pic.twitter.com/8swPaZX0YU — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 22, 2026

Fue una tarde redonda, en especial para los anotadores de los dos dobletes que pusieron el marcador final al encuentro.

Pasada la media hora, una gran jugada entre Jurren Timber y Bukayo Saka desencadenó en un centro de este último que aprovechó Eze para inaugurar el marcador.

Pero el Tottenham encontraría respuesta muy pronto en el marcador. Kolo Muani se benefició de una pérdida de balón cerca de su área para igualar la contienda.

Iniciado el complemento, Viktor Gyokeres llevaría al Arsenal de nuevo a la ventaja con un golazo en la escuadra para ya no soltarla más.

Five north London derby goals 😮‍💨



Ebs on another special afternoon ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 22, 2026

A menos de 20 minutos del final, Eze completó su doblete, mientras que Gyokeres hizo lo propio ya en el tiempo agregado.

Con este resultado, los Gunners mantienen los cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City que persigue de cerca al líder de la competición.