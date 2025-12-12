Arne Slot lo reconoce, necesita tener una charla con Mohamed Salah

Redacción FOX Deportes

La relación entre Arne Slot y Mohamed Salah se ha tensado en los últimos días, especialmente tras las declaraciones del jugador.

El egipcio dijo en entrevista TV 2 Sport que se sentía “traicionado” y que “alguien no me quiere en el club”, luego de pasar dos de los últimos tres encuentros en la banca. Sus declaraciones lo llevaron a no aparecer en la convocatoria del duelo de Champions League entre Liverpool e Inter.

El técnico del equipo rompió el silencio al respecto en la conferencia de prensa previa a la Jornada 16 de la Premier League, en la que los ‘Reds’ se medirán al Brighton:

“Hablaré con Mo hoy y el resultado de esa conversación determinará cómo se verá todo mañana. Necesito hablar con él, y creo que la próxima vez que hable de Mo debería ser con él y no aquí. No hay mucho más que decir al respecto: hablo con él hoy y, como dije, el resultado de esa conversación determinará cómo se verá todo mañana”.

Slot confesó que ha habido pláticas entre los directivos del Liverpool y los agentes del delantero desde principios de diciembre, cuando enfrentaron al Sunderland y Salah saltó a la cancha como sustituto.