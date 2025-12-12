Publicación: viernes 12 de diciembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Arne Slot lo reconoce, necesita tener una charla con Mohamed Salah

El técnico habló de la situación con el jugador.

La relación entre Arne Slot y Mohamed Salah se ha tensado en los últimos días, especialmente tras las declaraciones del jugador.

El egipcio dijo en entrevista TV 2 Sport que se sentía “traicionado” y que “alguien no me quiere en el club”, luego de pasar dos de los últimos tres encuentros en la banca. Sus declaraciones lo llevaron a no aparecer en la convocatoria del duelo de Champions League entre Liverpool e Inter.

7 destinos para Mohamed Salah, si deja al Liverpool

De acuerdo con The Athletic, hay algunos equipos que estarían interesados en el egipcio.
Al-Hilal, Saudi Pro League
Al-Ittihad, Saudi Pro League
Al-Qadsiah, Saudi Pro League
Barcelona, La Liga
Chicago Fire, MLS
Inter Miami, MLS
San Diego FC, MLS

El técnico del equipo rompió el silencio al respecto en la conferencia de prensa previa a la Jornada 16 de la Premier League, en la que los ‘Reds’ se medirán al Brighton:

“Hablaré con Mo hoy y el resultado de esa conversación determinará cómo se verá todo mañana. Necesito hablar con él, y creo que la próxima vez que hable de Mo debería ser con él y no aquí. No hay mucho más que decir al respecto: hablo con él hoy y, como dije, el resultado de esa conversación determinará cómo se verá todo mañana”.

Slot confesó que ha habido pláticas entre los directivos del Liverpool y los agentes del delantero desde principios de diciembre, cuando enfrentaron al Sunderland y Salah saltó a la cancha como sustituto.

Liverpool pausó la crisis en la Premier League

West Ham 0-2 Liverpool
Alexander Isak puso en ventaja a Liverpool a los 60 minutos
Primer gol de Isak con la camiseta de los 'Reds' en la Premier League
El delantero terminó con una sequía de cinco partidos sin marcar
Alexander Isak puso en ventaja a Liverpool a los 60 minutos
Lucas Paquetá se fue expulsado a los 84 minutos
Cody Gakpo anotó el 2-0 al 90+2
Liverpool venció a West Ham y cortó la racha de dos derrotas consecutivas en la Premier League

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS