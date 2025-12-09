Liverpool venció a Inter y es otro en la Champions League

Oscar Sandoval

Liverpool consiguió una victoria que le abre otro panorama en la Champions League tras derrotar 1-0 a Inter que alcanzó su segunda derrota de forma consecutiva. Los tres puntos son un alivio para los ‘Reds’ que llegaban con la presión de conseguir un triunfo para calmar las aguas en un momento complicado.

Victory at San Siro 🙌🔴 pic.twitter.com/B3w4AgfcgZ — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2025

La disciplina táctica y el orden defensivo de Inter y Liverpool evitaron que el duelo más llamativo de este martes ofreciera espectáculo, el partido tuvo varias facetas y cada equipo dominó en algún momento, pero los visitantes dieron la puntilla cerca del final.

Los ‘Reds’ comenzaron presionando y cortando los circuitos del conjunto ‘Nerazzurri’ que no encontraba las vías de salida. Los locales alcanzaron a corregir antes de lamentarse y terminaron mejor la primera mitad.

La segunda parte mantuvo el mismo tono, con pocas ocasiones de gol en la portería rival y con el paso de los minutos apareció la precaución para intentar no perder el duelo, sin embargo, el plan del equipo italiano saltó por los aires cerca del final.

Un penal polémico de Alessandro Bastoni sobre Florian Wirtz por un jalón de camiseta en el área que el árbitro revisó en el VAR y le dio la oportunidad a los visitantes de llevarse la victoria, Dominic Szoboszlai marcó al 88 para empujar a Liverpool hacia la parte alta de la tabla en la Liga de Campeones.