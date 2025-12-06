Liverpool no deja atrás los problemas en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Liverpool es incapaz de salir del pozo. Tuvo dos goles de ventaja contra Leeds y no pudo sentenciar. Llegó ganando de forma agónica al minuto 97 y aún así, le empataron. Otros dos puntos que se le escapan a los 'Reds', otra dosis de confianza que agota Arne Slot.

Otro gris partido de los de Arne Slot, al que no le ha temblado el pulso para sentar en el banquillo a Mohamed Salah. Liverpool no generó absolutamente nada en la primera mitad y Leeds tampoco. Ni un solo disparo, ni dentro ni fuera, Sin duda, una de las peores primeras mitades de la Premier League esta temporada.

Y si la segunda no empezó tan mal fue porque Joe Rodon salió de vestuarios con ganas de hacerle un regalo al Liverpool. El defensa se equivocó en un pase horizontal, le entregó la pelota Hugo Ekitike y este, en posición inmejorable, batió a Lucas Perri.

TWO IN TWO MINUTES 🔥 pic.twitter.com/Uhb0B3ZdNs — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2025

Al Leeds le había saltado el plan de partido por los aires y apenas unos segundos después del 0-1, Ekitike fue derribado dentro del área por un defensa. Mientras el delantero aún reclamaba penalti, Conor Bradley robó la pelota cerca de la línea de cal y puso un centro que remató cómo pudo Ekitike.

Liverpool debería haber controlado el partido, pero al contrariPostso, se le fue de las manos, ayudado por un Ibrahima Konaté que derribó a Wilfred Gnonto y provocó un penalti que transformó Dominic Calvert-Lewin.

💪 FIGHTING TO THE VERY END!! pic.twitter.com/FH47trKAm2 — Leeds United (@LUFC) December 6, 2025

Dos minutos después del tanto del inglés, Anton Stach desnudó las carencias defensivas de los 'Reds', que permitieron que el alemán recibiera sin presión dentro del área, se abriera hueco y batiera a Alisson Becker.

Liverpool tenía la victoria en la mano, pero se echó a temblar cuando vio el descuento de nueve minutos. Y los nervios se tradujeron en un golpe de realidad cuando Tanaka empató tras rematar solo en el segundo palo un córner fatal defendido por los 'Reds' que se quedan en la octava posición con 23 puntos a 10 de Arsenal y a dos de la Champions.