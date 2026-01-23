Imane Khelif está dispuesta a hacerse pruebas genéticas

Reuters

La boxeadora argelina Imane Khelif afirmó que cumplirá con los requisitos de pruebas genéticas siempre y cuando las realice el Comité Olímpico Internacional (COI), para poder participar en competiciones.

Khelif ganó la medalla de oro en la categoría de peso wélter femenino en los Juegos de París de 2024, en medio de una disputa de género sobre su elegibilidad, después de que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) la descalificara del Campeonato Mundial de 2023 basándose en pruebas de cromosomas sexuales.

World Boxing, que supervisará las competiciones de boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras obtener el reconocimiento provisional del COI, anunció el pasado mes de mayo la obligatoriedad de las pruebas de sexo para todos los boxeadores que participen en sus competiciones.

Imane Khelif, una de las polémicas boxeadoras de París 2024

Khelif, que presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) por la decisión de World Boxing de prohibirle participar en eventos a menos que se someta a pruebas genéticas de sexo, dijo que solo se sometería a las pruebas si las supervisa el COI.

"Por supuesto, aceptaría hacer todo lo que se me pida para participar en las competiciones", dijo Khelif a la CNN.

"Deben proteger a las mujeres, pero deben tener en cuenta que, al protegerlas, no deben perjudicar a otras".

Pese a todos los ataques, Imane Khelif tendrá medalla en París 2024

"No soy transgénero. Soy mujer. Quiero vivir mi vida. Por favor, no me utilicen en sus agendas políticas".

La joven de 26 años tenía la esperanza de obtener justicia del TAS.

"No me rendiré hasta que se haga justicia, porque sé que la justicia está de mi lado por encima de todo", afirmó.