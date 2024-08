Imane Khelif y el martirio vivido en los Juegos Olímpicos

El nombre de Imane Khelif es parte de la historia de los Juegos Olímpicos tras haber conquistado la medalla de oro en París 2024 y, también, por las severas acusaciones que generó su participación en el boxeo femenino.

Khelif fue acusada de tener cromosomas diferentes a los de una mujer, por lo cual no debía participar en el boxeo femenino, algo que el Comité Olímpico Internacional, negó en todo momento, apoyando a Khelif.

Imane Khelif, una de las polémicas boxeadoras de París 2024

Con la medalla en la mano, Imane ha hablado para la televisión, donde narra el difícil momento que vivió en plenos Juegos Olímpicos.

“Me afectó mucho, me dolió. No puedo describir el miedo que sentí. Tenía miedo de lo que dirían. En verdad tenía miedo, pero gracias a Dios pude reponerme de esa situación. Gracias a los psiquiatras que me ayudaron a recuperarme, porque el escenario era realmente aterrador.

Sobre su fisonomía, Khelig aseguró que el llamarla una atleta transgénero era una ofensa, a su persona y al honor de su familia.

“Nadie tenía el derecho de decir que era transgénero. Ese es un insulto grave para mi familia, el honor de mi familia, de Argelia y del mundo árabe. Todo el mundo sabe que soy una mujer musulmana”, sentenció.

En esta, la primera entrevista que otorga después de París 2024, Khelif asegura que le dará el perdón a todo aquel que se lo pida por haber lastimado su honor.

Pese a todos los ataques, Imane Khelif tendrá medalla en París 2024

“Si alguien quieres disculparse conmigo, lo acepto. Y de aquellos que no se disculpen, les envío un mensaje: los mujer y me mantendré siendo mujer defendiendo mi honor, que está por encima de todo”, agregó la atleta.

Imane Khelif se llevó la medalla de oro en boxeo femenino en la prueba de 66 kilogramos, donde no tuvo conflictos para acabar con cada una de sus rivales.