Imane Khelif se lanza de nuevo contra la Asociación Mundial de Boxeo

La campeona olímpica en París 2024, Imane Khelif, emprenderá acciones legales ante la Asociación Internacional de Boxeo, la cual ha vuelto a abrir la herida de los pasados Juegos Olímpicos.

La AIB, por sus siglas, ha vuelto a criticar al Comité Olímpico Internacional por haber permitido que Khelafi compitiera en la rama femenil en los pasados Juegos Olímpicos al no haber claridad en su género.

Imane Khelif, una de las polémicas boxeadoras de París 2024

La decisión ha vuelto a abrir el debate y la molestia en Khelif, quien a través de un comunicado de prensa ha dejado en claro que agotará todos los recursos legales para limpiar su imagen, la cual ha sido trastocada por las decisiones últimas de la Federación.

“La IBA, una organización con la que ya no estoy asociada y que ya no está reconocida por el COI, ha vuelto a hacer acusaciones infundadas que son falsas y ofensivas, utilizándolas para promover sus intereses. Este es un asunto que no solo me concierne a mí, sino a los principios más amplios de equidad y debido proceso en el deporte”, detalla la atleta olímpica, quien siempre ha competido como mujer en los diferentes torneos de boxeo.

La postura de la peleadora reaviva el tema de la ausencia de un organismo legal y aceptado por el Comité Olímpico Internacional como rector del boxeo mundial, ausencia que podría llevar a la desaparición de la disciplina de la agenda olímpica de Los Angeles 2028.