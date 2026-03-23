Travis Kelce ya estampó su firma con los Chiefs

Redacción FOX Deportes

La continuidad de Travis Kelce con los Kansas City Chiefs quedó oficialmente sellada este 23 de marzo, luego de que el tight end firmara su extensión de contrato tras semanas de especulación sobre su posible retiro. El acuerdo garantiza su presencia al menos para la temporada 2026, que será su año 14 en la NFL, todos con la misma franquicia.

El nuevo contrato es por tres años y tiene un valor reportado de 54.735 millones de dólares, con un máximo cercano a los 57.7 millones incluyendo incentivos. Para 2026, Kelce percibirá 12 millones garantizados, además de posibles bonos por desempeño. La estructura del acuerdo no asegura dinero en los años posteriores, lo que deja abierta la puerta a ajustes o decisiones futuras.

Travis Kelce confirma su regreso a la NFL, quiere otro Super Bowl El tight end jugará su campaña #14 con los Kansas City Chiefs.

La firma pone fin a los rumores que rodearon al veterano durante la temporada baja, en la que incluso se contempló su retiro. Finalmente, Kelce optó por continuar su carrera en Kansas City, equipo con el que ha construido una trayectoria histórica y con el que busca mantenerse como contendiente en la NFL.

Más allá del impacto deportivo, su regreso representa un impulso clave para la ofensiva liderada por Patrick Mahomes, con quien mantiene una de las duplas más productivas de la liga. Tras registrar 851 yardas y cinco touchdowns en la temporada anterior, Kelce apunta a seguir siendo una pieza central en las aspiraciones de campeonato de los Chiefs rumbo a 2026.