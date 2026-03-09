¿Alguien esperaba el retiro de Travis Kelce?... no será por ahora

Redacción FOX Deportes

Travis Kelce no piensa retirarse todavía. El veterano 'tight end' regresará con los Kansas City Chiefs para disputar su temporada número 14 en la NFL, tras acordar un contrato de un año y 12 millones de dólares que podría alcanzar hasta 15 millones, reportó el informante de NFL Network, Ian Rapoport, este lunes, según fuentes.

Kelce rechazó más dinero ofrecido por otros equipos en la agencia libre para permanecer con los Chiefs, añadió Rapoport.

Travis Kelce expected to return to Chiefs for 14th season. (via @RapSheet) pic.twitter.com/w1ZmavivYm — NFL (@NFL) March 9, 2026

En un giro sorpresivo de los acontecimientos, la decisión de Kelce de no retirarse fue producto de semanas de conversaciones. Rapoport informó el 8 de febrero que Kansas City esperaba que Kelce regresara a jugar y que el equipo hablaría con el veterano después del Super Bowl.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo el 20 de febrero, previo al NFL Scouting Combine, que el equipo había tenido “comunicación” con Kelce.

Travis Kelce, Chiefs have agreed to terms on on new deal, per @TomPelissero. Kelce's contract is a one-year, $15M max deal, per @RapSheet https://t.co/EsYrp7nvBB pic.twitter.com/PiDi7FiOnb — Around The NFL (@AroundTheNFL) March 9, 2026

“Mientras haya comunicación, estoy bien. Eso significa que la gente quiere seguir adelante”, dijo Reid a los reporteros. “Creo que ahí es donde está Trav. No intento poner palabras en su boca y trato de darle su espacio”.

El 'tight end' de 36 años viene de una de sus temporadas más discretas en cuanto a estadísticas en varios años: terminó con 76 recepciones en 108 envíos (sus totales más bajos en una década) y 851 yardas por recepción. Kelce disputó por primera vez en tres años una temporada regular completa y fue elegido al Pro Bowl por undécima ocasión consecutiva, aunque sus Kansas City Chiefs se quedaron fuera de la postemporada por primera vez desde 2014.