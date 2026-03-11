Travis Kelce confirma su regreso a la NFL, quiere otro Super Bowl

Redacción FOX Deportes

Nueva temporada, nuevos bríos en la NFL, y eso incluye a Travis Kelce. El jugador de 36 años anunció que está listo para reportar con los Kansas City Chiefs y disputar su temporada #14 como profesional.

El futuro del tight end estaba en el aire, pero este 11 de marzo confirmó su regreso en el podcast New Heights, que comparte con su hermano, el exjugador de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce.

“Por supuesto que quería regresar, no quería terminar mi carrera sin llegar a los playoffs y sin tener uno de mis mejores años, aún siento que tengo el hambre suficiente para regresar. Aún tengo esa pasión y ganas. Odié cómo terminó el año pasado y quiero hacer lo correcto. Quiero tener otra oportunidad de jugar un Super Bowl”.

La noche en que Travis Kelce se integró al club de los 100 touchdowns

El menor de los Kelce reconoció que a mitad de temporada ya sabía que regresaría, pero no quería tomar una decisión apresurada.

En cambio, siguió el consejo de Jason: “dar un paso atrás y dejar que las emociones se disiparan y tener la cabeza fría” para que su decisión no estuviera basada en emociones, pues en el pasado así lo ha hecho y “no han sido siempre las más adecuadas”, confesó.

Travis llegó a los Chiefs en 2013, procedente de Cleveland Heights, Ohio. Desde entonces ha ganado tres Super Bowls, ha sido elegido All-Pro en cuatro ocasiones y entró al All-Decade Team de los 2010.

Además, cuenta con 10 récords en la NFL, incluidos el de más recepciones en postemporada (174), más yardas por aire para un tight end (1,416) y temporadas con más de 1,000 yardas aéreas para un tight end (7).