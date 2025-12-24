¿Fue despedida?, Travis Kelce aclaró si se retira o no

Redacción FOX Deportes

Si el partido del jueves por la noche fue el último que Travis Kelce jugó en el Arrowhead Stadium, ciertamente intentó que fuera memorable.

El 'tight end' de los Chiefs solo tuvo cinco recepciones para 36 yardas contra Denver, jugando al lado del tercer quarterback Chris Oladokun mientras su buen amigo Patrick Mahomes y el suplente Gardner Minshew estaban fuera por lesiones de rodilla. Pero varias de esas recepciones llegaron en los minutos finales, casi remontando para Kansas City en lo que habría sido una sorprendente victoria ante los Broncos.

Kelce y compañía terminaron perdiendo 20-13 en un juego en el que eran casi desfavorecidos por dos touchdowns.

Chiefs TE Travis Kelce takes (final?) bow at Arrowhead https://t.co/HUtmUbbPch https://t.co/HUtmUbbPch — Reuters (@Reuters) December 26, 2025

Pero fue una muestra valiente más en una carrera llena de ellas.

El cuatro veces All-Pro, quien se espera que anuncie después de la temporada si se retira, pudo haber colgado los tachones hace un par de semanas, cuando los campeones defensores de la AFC quedaron eliminados de la pelea por los playoffs por primera vez en una década.

En cambio, tras ir a cinco Super Bowls —incluyendo los últimos tres— y ganar tres anillos de campeonato, el Kelce de 36 años mostró que tenía demasiado orgullo como para renunciar en una temporada perdida.

Jugó en una derrota humillante contra Tennessee la semana pasada, y fue uno de los pocos puntos brillantes este jueves por la noche para una ofensiva que solo produjo 139 yardas totales.

“Muchas emociones”, dijo Kelce después. “Tienes a todo el mundo viéndote. Puedes salir ahí con los jóvenes en televisión estelar. Los jóvenes teniendo la oportunidad de probar cómo es esta vida de la NFL”.

¿Y sobre el retiro?

“Dejaré que sea una decisión que tomaré con mi familia, amigos, la organización de los Chiefs cuando llegue el momento”, dijo Kelce.

Fue el último jugador presentado el jueves por la noche, saliendo tras Oladokun desde el túnel en la esquina del Arrowhead Stadium. Mientras luces rojas parpadeaban sobre el campo, Kelce emergió entre la niebla con su característico gesto del arco y la flecha hacia una festiva multitud navideña, y esta rugió de alegría —quizá por última vez— mientras el número 87 pisaba el campo.

“Solo tienes unas cuantas de esas (ocasiones) en las que puedes estar ahí y apreciar a 60, 70 mil aficionados de los Chiefs ovacionándote”, dijo Kelce. “Siempre abrazo ese momento”.