Tom Brady desata la 'paranoia' en los equipos de la NFL

No todos están felices con la nueva faceta del histórico jugador

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó este miércoles que los que alegan conflicto de intereses por su rol de analista en Fox Sports y propietario minoritario de Las Vegas Raiders están paranoicos.

"Me encanta el fútbol americano. Es un juego de principios. Con todo el éxito que me ha dado, siento que tengo un deber moral; por eso, el punto de intersección de mis roles no es un punto de conflicto, a pesar de lo que puedan creer los paranoicos y desconfiados. Es el punto de donde surge mi deber ético para crecer, evolucionar y mejorar el juego que me ha dado todo", aseveró Brady.

12 grandes momentos en la carrera de Tom Brady

En el Draft de 2000 fue tomado como la selección 199 global
Tras la lesión de Drew Bledsoe se convirtió en el titular con los New England Patriots
Llevó a los Patriots a ganar su primer Super Bowl, el XXXVI
Uno no era suficiente y ganó el Super Bowl XXVIII
El XXXIX fue el tercero de los Super Bowls que ganó
Unos años después llegó el Super Bowl XLIX
En el LIII se consolidó como el más ganador de la historia
En el LI se acabó el debate sobre quién es el más grande de la historia
En los Bucaneers consiguó el LIV y fue histórico
Fue cinco veces MVP del Super Bowl, dos veces ofensivo del año, tres veces All Pro y tres veces MVP de la liga
Su último juego lo disputó en la robda de comidines de 2022-2023 ante Los Dallas Cowboys, donde los 'Bucs' cayeron 31-14.
Lanzó para 89,214 yardas y 649 pases de touchdown.

El siete veces campeón del Super Bowl se defendió a través de 'The 199' su espacio en el que cada semana habla de distintos temas.

Brady desató la polémica luego de que en el juego de la semana dos en el que Raiders perdió 20-9 ante Chargers se le vio en el palco de los entrenadores de su equipo metido en el plan de juego.

Ante las críticas surgidas por su presencia, el pasado 16 de septiembre la NFL aclaró las actividades a las que puede o no acceder el ex mariscal de campo debido la información privilegiada que puede tener por su trabajo como analista y dueño de un equipo.

"Tom sigue teniendo prohibido acudir a instalaciones del equipo para entrenamientos o reuniones de producción. No existen políticas que prohíban a un dueño sentarse en la cabina de los entrenadores ni usar auriculares durante un partido", escribió la NFL.

Los 10 récords más impresionantes que se lleva el 'GOAT' Tom Brady

7 títulos de Super Bowl. Ningún equipo de la NFL tiene más títulos que él
El MVP más veterano de la NFL: 40 años
89 mil 214 yardas por aire
649 pases de touchdowns
Único jugador que ha ganado en cuatro países diferentes: Estados Unidos, Inglaterra, México y Alemania
251 victorias en la NFL, 35 en play offs
Más victorias en una temporada regular: 16
5 veces MVP del Super Bowl
Jugador más veterano en ganar un Super Bowl: 43 años
Encabezó la remontada más grande en un Super Bowl: 25 puntos ante los Falcons en 2017

En dicho comunicado la liga también explicó que Brady no infringió ninguna restricción.

"Brady estaba sentado en la cabina en su calidad de socio. Todo el personal que se siente en la cabina debe cumplir con las políticas que prohíben el uso de dispositivos electrónicos que no sean los proporcionados por la liga", puntualizó la NFL.

Este miércoles, el futuro miembro del Salón de la Fama explicó cómo busca alcanzar la excelencia a través de cada una de sus nuevas funciones, tal como lo hizo cuando estaba en el campo.

"Como analista quiero que todos los que nos ven sientan que aprovecharon al máximo las tres horas que nos dedican. Quiero entretener, informar y ayudar a crear una experiencia televisiva aprovechando el profundo conocimiento y sabiduría que he adquirido jugando fútbol americano de alto nivel", dijo.

"Como dueño minoritario de Raiders, quiero que este equipo recupere la gloria de esos increíbles años bajo el mando de Al Davis y John Madden. Quiero jugadores talentosos que tengan los valores correctos y sepan cómo alcanzar el éxito del equipo", concluyó.

