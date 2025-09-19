Julian Edelman, nuevo miembro del Salón de la Fama de los Patriots

EFE

Julian Edelman, campeón de las ediciones XLIX, LI y LIII del Super Bowl, se declaró este sábado orgulloso de unirse a Tom Brady como miembro del Salón de la Fama del equipo en el que jugó los 12 años que estuvo en la NFL.

"Es un momento surrealista para mí. Haber tenido la oportunidad de jugar toda mi carrera aquí, rodeado de estas grandes leyendas es un orgullo. Ver a Tom Brady pasar el balón era poesía en movimiento. Él y muchos otros me desafiaron y forjaron para no decepcionar a nadie. Ha sido una bendición jugar aquí", afirmó Edelman, de 39 años, con la voz entrecortada en su ceremonia de inducción.

Can’t begin to describe how special today was for me and my family. Love you all. #FoxboroForever pic.twitter.com/ml9hyNmtET — Julian Edelman (@Edelman11) September 20, 2025

Edelman se convirtió en el miembro número 37 del recinto de los inmortales de los Pats al que Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowls, pertenece desde junio del año pasado.

"Felicidades por tu ingreso a este Salón de la Fama. Un honor muy merecido, nadie lo merece más, ni encarna mejor lo que significa ser un patriota que tú", fueron las palabras que le dedicó Brady.

Edelman agradeció también a Bill Belichick, entrenador del equipo, por la exigencia en los años bajo su cargo.

"Vivía con miedo constante del entrenador y en cierto modo aún lo siento, a pesar de ello no puedo agradecerle lo suficiente por darme la oportunidad", señaló.

De Edelman para Tom y de Tom para Edelman. 🥹1️⃣1️⃣🔁1️⃣2️⃣



¡Los queremos muchos ambos! 🔥🏈#PatriotsEspañol pic.twitter.com/vAPLm0CeX7 — Patriots Español (@patriotsespanol) September 20, 2025

El exreceptor, quien se retiró en el 2021, jugó en New England entre 2009 y 2021; obtuvo tres anillos de campeón y una designación de Jugador Más Valioso en el Super Bowl LIII.

Julian fue homenajeado por Robert Kraft, propietario del equipo, y leyendas que ayudaron a los Pats a dominar las primeras dos décadas de este siglo con la obtención de seis trofeos Lombardi.

Además de Kraft, estuvieron presentes en la ceremonia Raymond Clayborn, Ty Law, Willia McGinest, Dante Scarnecchia, Andre Tippet y Mike Vrabel, actual entrenador en jefe del equipo.

En el evento Bill Parcels, quien dirigió a Patriots entre 1993 y 1996, también fue ingresado al Salón de la Fama.