Publicación: martes 16 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

La NFL le pone freno a Tom Brady en su nueva faceta

La liga toma medidas y al exmariscal de campo de los Patriots

La National Football League (NFL) informó este martes que Tom Brady tiene prohibido acudir a los entrenamientos de los equipos, aunque aclaró que tiene permitido estar en el palco de entrenadores durante los partidos de Las Vegas Raiders, franquicia de la que es propietario minoritario.

"Tom sigue teniendo prohibido acudir a las instalaciones del equipo para entrenamientos o reuniones de producción. No existen políticas que prohíban a un propietario sentarse en la cabina de los entrenadores ni usar auriculares durante un partido", escribió la liga en un comunicado a través de su canal NFL Network.

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, se retiró en 2023 luego de ganar seis Super Bowls con New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers, para convertirse en el jugador con más anillos de campeón de todos los tiempos.

En el 2022, antes de su retiro, firmó un contrato por 10 años y 375 millones de dólares para ser el analista estelar de Fox Sports.

El año pasado, Brady fue aprobado por los dueños de los 32 equipos como propietario minoritario de Las Vegas Raiders.

Por su trabajo en televisión y directivo la liga se preocupó desde un inicio por el conflicto de intereses que podría representar el que Brady, que tiene gran cercanía con varias estrellas, tenga información confidencial y privilegiada de los distintos equipos.

El lunes pasado, durante la victoria de Chargers 19-20 sobre Raiders, varias tomas de televisión mostraron a Brady en un palco del Allegiant Stadium, hogar de su equipo, con los auriculares puestos y metido en el plan de juego junto a los entrenadores de su franquicia, situación que levantó polémica y llevó a la liga a aclarar lo que puede y no hacer el ex quarterback.

"Brady estaba sentado en la cabina en su calidad de socio. Todo el personal que se siente en la cabina debe cumplir con las políticas que prohíben el uso de dispositivos electrónicos que no sean los proporcionados por la liga", explicó el comunicado.

En el escrito también se detalló la manera en que el futuro miembro del Salón de la Fama puede interactuar con las distintas estrellas de la NFL en su trabajo para la cadena de televisión.

"Tom puede asistir a reuniones de producción de forma remota, pero no presencial. También puede entrevistar a un jugador fuera de las instalaciones, como hizo para el Super Bowl pasado. Además, cada equipo, entrenador o jugadores son responsables de lo que dicen en esas sesiones", puntualizó la liga.

En la semana tres de la temporada los Raiders visitarán a los Washington Commanders el próximo domingo, partido para el que Tom Brady está programado en la transmisión de Fox Sports.

